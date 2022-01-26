26.01.2022 08:56

Харьков назвали российским городом в ролике CNN

В сюжете американского телеканала, посвященному военным учениям России, был указан Харьков.

Американский телеканал CNN в сюжете о военных учениях Южного округа РФ допустил ошибку – указал местом локации «Харьков, Россия», передает РЕДПОСТ.



Ролик с "российским Харьковом" длился около 20 секунд, его показали 25 января в прямом эфире перед интервью с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



Плашка с неправильной надписью отображалась в правом верхнем углу. Запись сюжета выложили в Facebook.







Россия начала проводить военные учения в приграничных с Украиной регионах. 11 января в Смоленской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях начались учения с участием 3 тыс. военнослужащих. Москва отвергает версию Запада, что таким образом готовится к нападению на Украину. В Кремле заявляют, что перемещение войск по территории России это внутреннее дело государства.



Напомним, Харьковский городской голова Игорь Терехов просит жителей города не паниковать на фоне информации о возможной оккупации Россией Харькова. Также мэр Харькова подчеркнул, что не даст "раскачать" город и все провокации будут жестко пресекаться.