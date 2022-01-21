21.01.2022 14:59

Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на слова Зеленского об оккупации Харькова

Харьковский городской голова Игорь Терехов просит жителей города не паниковать на фоне информации о возможной оккупации Россией Харькова.



Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на слова Зеленского об оккупации Харькова



Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook. Он отметил, что Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданам единой и неделимой Украины.

"И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать – на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы" - написал мэр Харькова.

Также он заверил всех харьковчан, что город готов дать надежный отпор потенциальному захватчику.

"Все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть.

Знаю, что в силу многолетней привычки людей, призывы соблюдать спокойствие зачастую имеют обратный эффект. Но уверяю вас – поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом. Все будет Харьков и все будет Украина!", - подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Washington Post сообщил: "Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти", - сказал Зеленский в интервью Washington Post.