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21.01.2022  14:59   

Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на слова Зеленского об оккупации Харькова

Харьковский городской голова Игорь Терехов просит жителей города не паниковать на фоне информации о возможной оккупации Россией Харькова.


Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на слова Зеленского об оккупации Харькова
Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook. Он отметил, что Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданам единой и неделимой Украины.
 
"И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать – на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы" - написал мэр Харькова. 
 
Также он заверил всех харьковчан, что город готов дать надежный отпор потенциальному захватчику.
 
"Все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть. 
 
Знаю, что в силу многолетней привычки людей, призывы соблюдать спокойствие зачастую имеют обратный эффект. Но уверяю вас – поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом. Все будет Харьков и все будет Украина!", - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью  Washington Post сообщил: "Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти", - сказал Зеленский в интервью  Washington Post.
 
Тэги:  игорь терехов, харьков
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