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21.01.2022  15:20   Виталий Хиневич

Харьковчане будут получать фотографии еды из детских садов

Сотрудники детских садов Харькова обязаны будут делать каждый день фотоотчеты меню, и отравлять материал родителям.

Детские сады
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ.
 
Начиная с понедельника 24 января сотрудники детских садов будут делать фотографии меню, затем отправлять их родителем детей. 
 
Таким способом, родители детей смогут дать оценку качества предлагаемой еды, и даже присоединиться к разработке технологических карт самого меню. Все пожелания и предложения будут рассмотрены и в случае положительного решения будут воплощены в жизнь.
 
Начиная с 2022 года, все харьковские школы и детсады перешли на новые стандарты питания детей. Из рациона питания полностью исчезла колбасная продукция, сократилось количество сахара в блюдах. Вместо этого добавили овощи и фрукты.
 
Например, количество углеводов сократилось на 6%, фактически на 20% увеличилось количество овощей и фруктов в рационе питания детей. Вместе с этим каждый ребенок будет получать рыбу, курицу, телятину. Эти продукты питания будут представлены в школьном меню каждый день.
 
Напомним, с 1 января 2022 года в школах Украины начало действовать новое школьное меню.
 

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Тэги:  меню, детские сады, харьков
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