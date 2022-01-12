12.01.2022 11:00 Виталий Хиневич

Качество школьного питания в Украине могут проверить родители детей

С 1 января 2022 года в школах Украины начало действовать новое школьное меню.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».

Сообщается, что создателем нового школьного меню является кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко.

Согласно новым правилам, столовые с 1 января 2022 года обязаны уменьшить количество сахара в 2–2,5 раза – до 7,5 грамм за один прием пищи. Также уменьшить количество хлеба на один прием пищи с 60-80 грамм до 30-50 грамм, мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.

Кроме этого, в школьных буфетах запрещена реализация сладких хлебобулочных изделий, газированных и сладких напитков, продуктов с высоким содержанием сахара или соли, мясных и рыбных продуктов промышленного и кулинарного производства.

Евгений Клопотенко рекомендует родителям, чьи дети не довольным новым школьным меню, проверить нормы соблюдения школьного питания.

Также ресторатор акцентировал внимание на том, что если школьная столовая резко отказалась от сахара и соли в рационе питания, то это является нарушением. В меню прописан плавный переход к новым стандартам меню в школах.

Евгений Клопотенко предоставил общественности меню , которое разработала его команда специалистов. Таким образом, родители смогут сравнить предлагаемое в школах питание с меню, которое разработал Евгений Котляренко.

Напомним, в Украине появилась электронная петиция , которая призывает отменить новые стандарты школьного меню.