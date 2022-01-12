12.01.2022 10:41 Евгений Клочко

Смертельное ДТП на окружной в Харькове: в полиции рассказали подробности аварии

В результате ДТП три человека погибли, а двое малолетних детей доставлены в больницу скорой и неотложной помощи.

Как сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на ГУНП Украины в Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 12 января около 08:50 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи села Черкасская Лозовая.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля KIA двигался со стороны Дергачей в направлении Белгородского шоссе и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем таксы Toyota Camry под управлением 31-летнего мужчины. Автомобиль такси направлялся ему навстречу по своей полосе движения.

В результате столкновения погибли 3 человека: водитель и пассажирка "Toyota" и водитель "Kia". Кроме того, пострадали двое трехлетних детей. Они с разными травмами госпитализированы в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи Харькова.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции и работники следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Информация об автопроисшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.