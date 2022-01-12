Смертельное ДТП на окружной в Харькове: в полиции рассказали подробности аварии

В результате ДТП три человека погибли, а двое малолетних детей доставлены в больницу скорой и неотложной помощи.
Как сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на ГУНП Украины в Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 12 января около 08:50 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи села Черкасская Лозовая.
По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля KIA двигался со стороны Дергачей в направлении Белгородского шоссе и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем таксы Toyota Camry под управлением 31-летнего мужчины. Автомобиль такси направлялся ему навстречу по своей полосе движения.
В результате столкновения погибли 3 человека: водитель и пассажирка "Toyota" и водитель "Kia". Кроме того, пострадали двое трехлетних детей. Они с разными травмами госпитализированы в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи Харькова.
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