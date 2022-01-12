12.01.2022 10:37 Рита Парфенова

Смертельное ДТП на окружной в Харькове: что известно о состоянии пострадавших детей

О состоянии детей, пострадавших в ДТП на Окружной Харькова, рассказали в мэрии

Как сообщила замдиректора департамента по делам информации и связям с общественностью Наталия Биркун, состояние двоих детей, которые находились в автомобиле такси во время столкновения, тяжелое, передает РЕДПОСТ.



«Сейчас идёт комплексное обследование, итог обследования пообещали позже», – уточнила она.



Напомним, утром 12 января на Окружной дороге Харькова вблизи села Черкасская Лозовая Малоданиловской общины случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли трое взрослых и пострадали двое детей. Дети возрастом 2-3 года с разными травмами госпитализированы в больницу скорой и неотложной помощи Харькова.



На место столкновения автомобилей Kia Optima и Toyota Camry выезжали спасатели ГСЧС, которые с помощью спецсредств деблокировали тела погибших для проведения дальнейших следственных действий.