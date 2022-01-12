12.01.2022 10:30 Виталий Хиневич

Обязательный техосмотр для автомобилей в Украине возвращается: что изменится

В 2022 году в Украине могут вернуть обязательный технический осмотр для владельцев авто.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Слово и дело».

Сообщается, что соответствующий законопроект в Министерстве инфраструктуры разработали еще весной. Для того что бы изменения обрели законную силу, законопроект должен одобрить Кабмин, пройти регистрацию в Верховной Раде и быть рассмотренным нардепами.

Планируется ввести технический осмотр для всех форм собственности авто в сентябре текущего года. Периодичность прохождения осмотра будет зависеть от типа авто и его возраста.

Пассажирские автомобили, в которых не больше восьми мест для сидения, кроме сиденья водителя, должны проходить ТО через 4 года после первой регистрации, а дальше – каждые 2 года.

В свою очередь, пассажирские автомобили, в которых не больше девяти мест, которые используются как такси, должны пройти ТО через год после даты регистрации, а дальше – ежегодно. Грузовые автомобили с полной массой до 3,5 тонн должны проходить ТО через 4 года после первой регистрации, дальше – каждые 2 года.

Обязательно осмотр нужно проходить после смены регистрации авто на нового владельца. Если автомобиль попал в ДТП и имеются повреждения, которые могут влиять на безопасность движения, также обязаны пройти осмотр специалиста.

Процедура ТО возможно будет проходить на частных СТО, которые должны будут иметь соответствующие оборудование и сертификат.

Если водитель не пройдет процедуру обязательного технического осмотра транспортного средства, ему может грозить штраф в размере 17 тысячи гривен. За повторный отказ прохождения ТО могут лишить водительских прав.

Напомним, ранее Нацполиция в рамках Государственной программы повышения безопасности дорожного движения получила 30 специализированных автомобилей для контроля за соответствием технического состояния транспортных средств.