12.01.2022 10:21 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 12 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 363 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 457 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 246 204 человек. Выздоровело 232 805 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 961 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 379 человек (в том числе 363 жителей города Харькова). 29 человек заболели в Изюмском районе, 23 – в Купянском, 14 – в Чугуевском, 6 – в Красноградском, 3 – в Богодуховском, 3 – в Лозовском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 11 января.