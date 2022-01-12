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12.01.2022  10:21   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 12 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 363 случая заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 457 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 246 204 человек. Выздоровело 232 805 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 961 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 379 человек (в том числе 363 жителей города Харькова). 29 человек заболели в Изюмском районе, 23 – в Купянском, 14 – в Чугуевском, 6 – в Красноградском, 3 – в Богодуховском, 3 – в Лозовском.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 11 января.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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