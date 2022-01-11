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11.01.2022  09:52   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 11 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 224 случая заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 309 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 245 747 человек. Выздоровело 232 565 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 755 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в шести районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 240 человек (в том числе 224 жителя города Харькова). 40 человек заболели в Чугуевском районе, 14 – в Купянском, 9 – в Богодуховском, 5 – в Лозовском, 1 – в Изюмском.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 10 января.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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