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11.01.2022  10:02   Евгений Клочко

В Харькове на ТЭЦ-3 произошел сбой турбины (видео)

"Харьковские тепловые сети" рассказали, из-за чего проснулись харьковчане ночью, 11 января, в районе завода "Турбоатом".

Сегодня ночью многие харьковчане, проживающие в районе завода Турбоатом проснулись от ужасного гула. Многие недоумевали, откуда он доносится. Нашим корреспондентам удалось узнать подробности ночного переполоха.
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети", на ТЭЦ-3 произошла остановка турбины. 
 
"В половине третьего ночи 11 января на ТЭЦ-3 произошел сбой в работе турбины. Была остановлена работа самой турбины и двух паровых котлов. Сработала система защиты автоматики и, как следствие – произошел выброс пара.
 
 Этот процесс громок, но для окружающей среды не вреден. Наутро работа станции возобновлена. В работу вводится турбина №1", - говорится в сообщении предприятия. 
 
Напомним, 28 ноября на ТЭЦ-3 произошел сбой в электронной системе управления работы турбогенератора. Чтобы разгрузить станцию приостановили работу и парового котла, после чего потребовалась его продувка для удаления остатков пара, которая предусмотрена технологически.
 
Источник:   ХТС
 Тэги:  тэц-3, харьков, сбой
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