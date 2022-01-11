11.01.2022 10:10 Виталий Хиневич

Бустерная вакцинация в Украине: что ждет тех, кто откажется от нее

Бустерная прививка от COVID-19 должна усилить эффект вакцинации и защитить от нового штамма коронавируса.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».

Сообщается, что за прошедшие сутки более двух тысяч украинцев получили бустерную дозу препарата. Получить ее могут все желающие. Третья прививка должна усилить эффект вакцинации и способствовать лучшей защите от нового штамма коронавируса.

Несмотря на зимние праздники, люди интересуются третьей дозой вакцины. Какой бы вакциной ни прививались до этого, то для бустерной дозы рекомендуют или Moderna, или Pfizer. Если две первые CoronaVac, то третью нужно делать только Pfizer. Новых ограничений для тех, кто от бустерной дозы откажется, пока вводить не планируют.

Напомним, жители Украины, получившие в 2021 году две прививки от коронавируса, в следующем году должны прийти на ревакцинацию