Под Харьковом поймали нарушителя правил рыбалки с удочкой

На Печенежском водохранилище обнаружен нарушитель, который нанес ущерб около 190 тысяч гривен.
Грубое нарушение правил рыболовства зафиксировали 8 января на Печенежском водохранилище возле села Мартовая Чугуевского района, передает РЕДПОСТ.
Около четырех часов дня рыбоохранный патруль обнаружил рыбака с одной удочкой, который к тому времени наловил 60 штук окуня общим весом 8 килограммов. Улов на 5 килограммов превысил суточную норму вылова рыбы на одного рыбака.
На нарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, составляет 189 720 грн. Незаконный улов изъят.
Напомним, 5 января 2022 года обнаружили мужчину и женщину, ловивших рыбу у Артемовского залива с помощью лёсных сеток. Так как это запрещенный способ ловли, было изъято 90 рыб и 2 сетки. А ущерб государству составил 176 900 гривен.
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