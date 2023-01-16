16.01.2023 21:48 Дмитро Колонєй
Мінтай запечений з овочами в духовці
Яскрава та смачна страва на Водохрещі.
Як пише РЕДПОСТ
, запечена риба - традиційна страва хрещенських днів, а дана - настільки ефектна і яскрава, що порадує око як рідних за сімейним столом, так і гостей.
Що потрібно врахувати
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Особливості вашої духовки під час запікання
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Використовуйте для смаження масло з високою температурою димлення. - рафіновані сорти соняшникової, оливкової та виноградної.
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Для цього рецепту підійде будь-яка жароміцна форма
Мінтай запечений з овочами в духовці
Продукти на 4 порції:
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Мінтай 600 гр.
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Морква (велика) 1 шт.
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Цибуля ріпчаста (велика) 1 шт.
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Квасоля стручкова зелена 70 гр
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Болгарський перець 80 гр
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Рослинна олія 3 стол.
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Сіль за смаком
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Томатна паста (або будь-який томанний соус) 3 стол.
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Вода 70 мл
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Базилік 1 чайн.
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Суміш трав (1 ч.л.) 1 гр
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Лавровий лист 2 гр.
Покроковий рецепт приготування
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Якщо риба заморожена, розморозьте її за кімнатної температури, а ще краще залиште на ніч у холодильнику
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Попередньо очищену та вимиту моркву натріть на великій тертці. Можна скористатися теркою для корейської моркви.
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Цибулю очистіть, помийте, наріжте півкільцями.
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Стручкову квасолю бланшуйте в киплячій воді протягом 5 хвилин. Воду злийте. Якщо квасоля заморожена, перед бланшуванням її розморожувати не обов'язково.
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Болгарський перець помийте, очистіть від насіння та плодоніжки, наріжте нетонкою соломкою.
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На сковороді розігрійте олію. Обсмажте підготовлені цибулю та моркву на помірному вогні до напівготовності, періодично помішуючи.
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Додайте на сковороду стручкову квасолю та болгарський перець, перемішайте.
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Томатну пасту чи соус розведіть водою, додайте на сковороду до овочів. Трохи посоліть, всипте базилік та ароматні трави, добре перемішайте. Спеції та приправи можна взяти будь-які згідно зі своїм смаком та перевагою.
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Тушкуйте овочі на слабкому вогні 2 хвилини.
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Рибу ретельно помийте, зріжте ножицями плавці та хвіст, видаліть чорну плівку всередині черевця, обсушіть паперовими рушниками, розріжте на шматочки бажаної величини, посоліть, перемішайте.
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Викладіть рибу у форму для запікання.
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Поступово розподіліть на рибі овочеву суміш.
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Додайте до овочів лавровий лист.
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Запікайте мінтай з овочами в заздалегідь розігрітій до 180С духовці 25 хвилин до готовності. Тривалість приготування може відрізнятись від зазначеного, оскільки залежить від індивідуальних особливостей роботи духовки, що необхідно обов'язково враховувати.
Подавайте мінтай з овочами з будь-яким гарніром або як самостійну страву. Смачного!
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