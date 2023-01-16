    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Мінтай запечений з овочами в духовці
16.01.2023  21:48   Дмитро Колонєй

Мінтай запечений з овочами в духовці

Яскрава та смачна страва на Водохрещі.

Як приготувати мінтай запечений з овочами в духовці
 
Як пише РЕДПОСТ, запечена риба - традиційна страва хрещенських днів, а дана - настільки ефектна і яскрава, що порадує око як рідних за сімейним столом, так і гостей.
 

Що потрібно врахувати

  • Особливості вашої духовки під час запікання
  • Використовуйте для смаження масло з високою температурою димлення. - рафіновані сорти соняшникової, оливкової та виноградної.
  • Для цього рецепту підійде будь-яка жароміцна форма

Мінтай запечений з овочами в духовці

 

Продукти на 4 порції:

 

  • Мінтай 600 гр.
  • Морква (велика) 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста (велика) 1 шт.
  • Квасоля стручкова зелена 70 гр
  • Болгарський перець 80 гр
  • Рослинна олія 3 стол.
  • Сіль за смаком
  • Томатна паста (або будь-який томанний соус) 3 стол.
  • Вода 70 мл
  • Базилік 1 чайн.
  • Суміш трав (1 ч.л.) 1 гр
  • Лавровий лист 2 гр.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Якщо риба заморожена, розморозьте її за кімнатної температури, а ще краще залиште на ніч у холодильнику
  2. Попередньо очищену та вимиту моркву натріть на великій тертці. Можна скористатися теркою для корейської моркви.
  3. Цибулю очистіть, помийте, наріжте півкільцями.
  4. Стручкову квасолю бланшуйте в киплячій воді протягом 5 хвилин. Воду злийте. Якщо квасоля заморожена, перед бланшуванням її розморожувати не обов'язково.
  5. Болгарський перець помийте, очистіть від насіння та плодоніжки, наріжте нетонкою соломкою.
  6. На сковороді розігрійте олію. Обсмажте підготовлені цибулю та моркву на помірному вогні до напівготовності, періодично помішуючи.
  7. Додайте на сковороду стручкову квасолю та болгарський перець, перемішайте.
  8. Томатну пасту чи соус розведіть водою, додайте на сковороду до овочів. Трохи посоліть, всипте базилік та ароматні трави, добре перемішайте. Спеції та приправи можна взяти будь-які згідно зі своїм смаком та перевагою.
  9. Тушкуйте овочі на слабкому вогні 2 хвилини.
  10. Рибу ретельно помийте, зріжте ножицями плавці та хвіст, видаліть чорну плівку всередині черевця, обсушіть паперовими рушниками, розріжте на шматочки бажаної величини, посоліть, перемішайте.
  11. Викладіть рибу у форму для запікання.
  12. Поступово розподіліть на рибі овочеву суміш.
  13. Додайте до овочів лавровий лист.
  14. Запікайте мінтай з овочами в заздалегідь розігрітій до 180С духовці 25 хвилин до готовності. Тривалість приготування може відрізнятись від зазначеного, оскільки залежить від індивідуальних особливостей роботи духовки, що необхідно обов'язково враховувати.
Подавайте мінтай з овочами з будь-яким гарніром або як самостійну страву. Смачного!
 

 


Тэги:  рецепт, рыба, минтай, овощи
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.01 Кулінарні рецепти Куряча грудка томлена в молоці 14.01 Кулінарні рецепти Біточки з хеку з сиром 13.01 Кулінарні рецепти Салат "Нефритовий браслет"
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 