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22.12.2022  21:57   Дмитро Колонєй

Соковиті смажені помідори у сирному клярі

Цікава закуска та оригінальний рецепт швидкого сніданку.


Соковиті смажені помідори у сирному клярі
Як пише РЕДПОСТ, страва готується з доступних продуктів, можна подати як у гарячому, так і в холодному вигляді та з будь-яким гарніром.
 

Смажені помідори у сирному клярі

 

Продукти на 4 порції:

 

  • Помідори 4 штуки
  • Сметана 2 столові ложки
  • Твердий сир 150 г
  • Куряче яйце 2 штуки
  • Рослинна олія 1 столова ложка
  • Молота паприка до смаку
  • Часник за смаком
  • Молотий чорний перець за смаком
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Помидори помити,
  2. Опустити на кілька секунд у окріп,
  3. Зняти шкірку.
  4. Нарізати кружальцями,
  5. Посипати паприкою, часником, чорним або червоним перцем на ваш розсуд.
  6. Для кляру збити 2 яйця,
  7. Змішати з 2 столовими ложками сметани або майонезу,
  8. Додайте тертий сир,
  9. Все ще раз ретельно перемішайте.
  10. За бажанням кляр можна посолити
  11. Розжарити сковороду, политм її олією, дочекати, щоб вона добре прогрілася.
  12. Помідори занурте в кляр і викладіть на сковороду за допомогою ложки або лопатки.
  13. Обсмажуйте помідори до золотистої скоринки.
Нагадаємо, раніше ми наводили смачні та легкі рецепти швидкої вечері та сніданку.
 
Тэги:  рецепт, помидоры, завтрак, кляр, жареное
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