22.12.2022 21:57 Дмитро Колонєй
Соковиті смажені помідори у сирному клярі
Цікава закуска та оригінальний рецепт швидкого сніданку.
Соковиті смажені помідори у сирному клярі
Як пише РЕДПОСТ
, страва готується з доступних продуктів, можна подати як у гарячому, так і в холодному вигляді та з будь-яким гарніром.
Смажені помідори у сирному клярі
Продукти на 4 порції:
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Помідори 4 штуки
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Сметана 2 столові ложки
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Твердий сир 150 г
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Куряче яйце 2 штуки
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Рослинна олія 1 столова ложка
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Молота паприка до смаку
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Часник за смаком
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Молотий чорний перець за смаком
Покроковий рецепт приготування:
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Помидори помити,
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Опустити на кілька секунд у окріп,
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Зняти шкірку.
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Нарізати кружальцями,
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Посипати паприкою, часником, чорним або червоним перцем на ваш розсуд.
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Для кляру збити 2 яйця,
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Змішати з 2 столовими ложками сметани або майонезу,
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Додайте тертий сир,
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Все ще раз ретельно перемішайте.
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За бажанням кляр можна посолити
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Розжарити сковороду, политм її олією, дочекати, щоб вона добре прогрілася.
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Помідори занурте в кляр і викладіть на сковороду за допомогою ложки або лопатки.
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Обсмажуйте помідори до золотистої скоринки.
Нагадаємо, раніше ми наводили смачні та легкі рецепти швидкої вечері
та сніданку
.
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