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23.12.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 грудня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.

харьков

Вранці хмарно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +1°...+2°C (відчувається як -1°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +2°C). Вітер південний, 5 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 23%. Температура повітря +4°...+3°C (відчувається як +3°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Якщо ясна погода, то скоро вдарять морози. Про похолодання говорять і хмари, що пливуть небом.
  • Кільця навколо сонця або місяця означають, що незабаром очікується рясний снігопад.
  • Наші пращури помітили, якщо у цей день теплі, то зима буде холодною.
  • Подальшу погоду визначали ще й за допомогою лісового гостя — зайця: якщо зайці приходили до саду, то зима обіцяла бути суворою.
  • Якщо цього дня іде дощ, то в давнину вважали, що і вся весна буде такою ж дощовою.
  • Суха та вітряна погода – до посушливого літа.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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