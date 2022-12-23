Прогноз погоди у Харкові на 23 грудня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +1°...+2°C (відчувається як -1°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +2°C). Вітер південний, 5 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 23%. Температура повітря +4°...+3°C (відчувається як +3°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Діяльність у «авральному» режимі сьогодні здатна дати чудові результати! А ось африканським пристрастям краще віддати перевагу спокійному і сімейному.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Всесвітній день сноуборду проводиться щорічно 23 грудня. Вперше цей день відзначався у Європі 2006 року.
влажность:
давление:
ветер: