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22.12.2022  21:19   Дмитро Колонєй

Збив та залишив помирати чоловіка: під Харковом засуджено нетверезого водія

Визначилася доля п'яного зловмисника, який погубив пішохода під харковом.

ДТП Харків: Збив та залишив помирати чоловіка тракторист, водія засуджено
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, засуджено чоловіка, який у вересні 2022 року поблизу с. Крупчине Богодухівського району, п'яний водій за кермом трактора, рухаючись заднім ходом, збив на пішохода, після цього, не надавши постраждалому будь-якої допомоги, поїхав з місця злочину.
 
Від отриманих травм потерпілий помер на місці. 21 грудня 2022 року суддя Богодухівського районного суду Харківської області виніс обвинувальний вирок. Чоловіку призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років. 
 
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові під колесами авто загинув невідомий чоловік.
 
Источник:   Харьківска обласна прокуратура
 Тэги:  дтп, авария, харьков
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