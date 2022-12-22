22.12.2022 21:19 Дмитро Колонєй

Збив та залишив помирати чоловіка: під Харковом засуджено нетверезого водія

Визначилася доля п'яного зловмисника, який погубив пішохода під харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, засуджено чоловіка, який у вересні 2022 року поблизу с. Крупчине Богодухівського району, п'яний водій за кермом трактора, рухаючись заднім ходом, збив на пішохода, після цього, не надавши постраждалому будь-якої допомоги, поїхав з місця злочину.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці. 21 грудня 2022 року суддя Богодухівського районного суду Харківської області виніс обвинувальний вирок. Чоловіку призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.