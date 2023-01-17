У Харків йде потепління: прогноз погоди на 17 грудня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...0°C (відчувається як -5°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -2°C). Вітер південно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...0°C (відчувається як -2°C). Вітер південно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Ідеально присвятити день відповідальним справам не лише у робочій, а й у особистій, і у фінансовій сферах. Відстоювати свою позицію сьогодні буде простіше, ніж звичайно.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 17 січня відзначається День дитячих винаходів.
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