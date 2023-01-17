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17.01.2023  06:00   Рита Парфенова

У Харків йде потепління: прогноз погоди на 17 грудня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

Саржин яр, Харьков, январь 2023 года

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...0°C (відчувається як -5°C). Вітер південно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...+1°C (відчувається як -2°C). Вітер південно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...0°C (відчувається як -2°C). Вітер південно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Червоний захід сонця 17 січня віщує незабаром вітряну погоду.
  • Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
  • Якщо на небі немає хмар при сильному морозі, то морозна погода буде стояти і надалі та не скоро відступить.
  • Якщо небо вночі зоряне – буде сонце та мороз.
  • Якщо у цей день піде сніг - бджоли принесуть багато меду, коли потеплішає.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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