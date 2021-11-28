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28.11.2021  16:33   Рита Парфенова

На ТЭЦ Харькова произошел сбой (видео)

В Харькове на ТЭЦ-3 произошел сбой в электронной системе управления работы турбогенератора.


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Сегодня в социальных сетях появлялись видео, как из труб харьковской ТЭЦ-3 с сильным гулом валит столб дыма. В энергетической компании «Харьковские тепловые сети» прокомментировали ситуацию, сообщает РЕДПОСТ.

«На ТЭЦ-3 произошел сбой в электронной системе управления работы турбогенератора. В 12 часов дня работа турбины была оставлена. Чтобы разгрузить станцию приостановили работу и парового котла, после чего потребовалась его продувка для удаления остатков пара, предусмотренная технологически. В 13:20 работа турбогенератора восстановлена», – говорится в сообщении тепловиков.

Напомним, в Харькове реализуется проект модернизации теплосетей объемом 107,59 млн долларов — эти средства предоставили Международный банк реконструкции и развития (входит в группу Мирового банка) и Фонд чистых технологий. В частности, уже модернизированы четыре насосные станции и четыре районные котельные, на ТЭЦ-3 был реконструирован турбогенератор мощностью 20 МВт, а для управления в режиме реального времени была внедрена система SCADA.

Источник:   КП ХТС
 Тэги:  хтс, тэц-3, харьков
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