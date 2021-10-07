07.10.2021 15:41

Модернизация ХТС продолжается: Мировой банк подтвердил свое участие

Мировой банк продолжает участвовать в модернизации тепловых сетей Харькова.

Об этом было заявлено на встрече Игоря Терехова со старшим специалистом Мирового банка по энергетике Санду Гидиримом. Как сообщает РЕДПОСТ , Мировой банк является партнером Харькова в обновлении тепловой инфраструктуры — он предоставляет средства для модернизации и внедрения технологических проектов.

«Мировой банк — наш стратегический партнер, с которым мы работаем по многим направлениям. И я хочу, чтобы наши отношения выходили на новый уровень и развивались», — заявил Игорь Терехов.

На сегодня в Харькове реализуется проект модернизации теплосетей объемом 107,59 млн долларов — эти средства предоставили Международный банк реконструкции и развития (входит в группу Мирового банка) и Фонд чистых технологий.

В результате модернизации планируется повысить надежность системы теплоснабжения, снизить тепловые затраты и объемы вредных выбросов в атмосферу, и в целом качество услуг ХТС для жителей города должно постоянно возрастать.

В частности, в Харькове были модернизированы четыре насосные станции и четыре районные котельные, на ТЭЦ-3 был реконструирован турбогенератор мощностью 20 МВт, а для управления в режиме реального времени была внедрена система SCADA.

Внедрение современных технологий энергоэффективности, как подчеркивал Игорь Терехов, позволяет городу сохранять тарифы на теплоснабжение для жителей.

Модернизацию коммунального хозяйства Харькова также высоко оценил соорганизатор Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, комментируя рост цен на газ и те вызовы, которые стоят перед предприятиями теплоэнергетики в этом отопительном сезоне.

«Единственный ответ на этот вызов – это не паника, а последовательная стратегия по внедрению энергосберегающих технологий и модернизации теплового хозяйства. Системная работа из года в год. Для примера можно взять тот же Харьков.

Перекладывать трубы километр за километром, меняя их на такие, которые снижают объем потерь тепла. Ставить новые насосы. Котлы. Когенерационные установки. И это единственный доступный путь. Чудес не бывает. Это работа на многие годы», - заявил эксперт в сфере энергетики, рекомендуя такую же стратегию и другим городам Украины.

Напомним, ранее Игорь Терехов подтвердил, что тарифы на горячую воду и отопление в Харькове не будут повышаться.