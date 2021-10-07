Харьковские футболистки в равной схватке минимально уступили "Реалу" (видео)

Харьковский клуб "Жилстрой-1" уступил испанкам в первом поединке группового этапа еврокубка.
Напомним, ранее мы писали о том, что в одну с харьковчанками группу В попали "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Брейдаблик" (Исландия) и "Реал" (Испания). Матчи Жилострой-1 пройдут 6 и 13 октября, 9 и 18 ноября, 8 и 16 декабря.
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Логике – да, романтике – нет. Увы, но события дня не предполагают чувственные и эмоциональные поступки. Зато хороши для приведения дел в порядок.
Последний рабочий день недели порадоет нас солнцем недолго: днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
В этот день 1937 года самолет, созданный харьковскими конструкторами, совершил сверхдальний для 30-х годов перелет по маршруту Москва-Ташкент, пролетев 3 000 километров за 11 часов.
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