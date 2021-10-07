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07.10.2021  15:16   Дмитрий Колоней

Харьковские футболистки в равной схватке минимально уступили "Реалу" (видео)

Харьковский клуб "Жилстрой-1" уступил испанкам в первом поединке группового этапа еврокубка.


Сайт ЖФК "Жилстрой - 1"
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ЖФК Жилстрой 1, для украинок и испанок поединок стал дебютным в состязаниях такого уровня. Обе команды упустили шанс на старте матча поразить ворота соперника. Но удача, увы, обернулась к "Реалу". На 33-й минуте  Лорена Наварро в падении переправила мяч в сетку. Этот гол стал единственным в матче.
 
Во втором тайме харьковчанкам удалось сдержать атаки мадридок, не дав им развить успех, но и нейтрализовать гостей своим голом украинкам не удалось. Итог - победа "Реала" 0:1 и первые 3 очка испанок. 
 
В четвертьфинал женской ЛЧ 2021/22 выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Действующим победителем турнира является "Барселона".
 
 

Напомним, ранее мы писали о том, что в одну с харьковчанками группу В попали "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Брейдаблик" (Исландия) и "Реал" (Испания). Матчи Жилострой-1 пройдут 6 и 13 октября, 9 и 18 ноября, 8 и 16 декабря.

Источник:   Сайт ЖФК "Жилстрой -1"
 Тэги:  футбол, жилстрой 1, харьков, реал, лига чемпионов
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