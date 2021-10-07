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07.10.2021  14:59   Дмитрий Колоней

Не пропустите: харьковчан приглашают на премьеру постановки о жизни Людмилы Гурченко (фото)

Людмиле Гурченко – известной киноактрисе, певице, режиссеру и писательнице, уроженке города Харьков – посвящена постановка одного из Харьковских театров.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, постановка «Люся» - это история жизни и творчества киноактрисы. Однако это не только история ее детства, лет, проведенных в нашем городе, но и возможность посмотреть на наш Харьков глазами Гурченко, а также узнать о том, каким город был раньше, нырнуть в его историю. 
 
Режиссер-постановщик данного представления Александр Середин позволит зрителям попасть в пространство, где переплетается прошлое и настоящее, а реальные события соединяются с сюжетным вымыслом. Постановка отвечает на вопрос зрителя не только о том, что было, но и о том, что могло бы быть. 
 
 «Иногда пробирало до мурашек фантасмагорическое ощущение, что в спектакле присутствует дух непокорной Люси собственной персоной — и это несомненное “Браво!”. Уже ради этого на спектакль идти однозначно стоит» — заявила журналист медиапроекта Read-me, посвящённого культурной и творческой жизни, Ксения Чернова, еще весной посетившая репетицию постановки. 
 
Премьера постановки о жизни Людмилы Гурченко пройдет в театре Пушкина. Новости Харькова
 
В октябре постановка пройдет 8, 21 и 29 числа в театре Пушкина в 18:30 на основной сцене. 
Длительность – 2 часа 40 минут с антрактом. 
Стоимость билетов: от 100 до 200 грн.
 
Наопним, ране мы писали об открытом в Харькове памятнике легендарной актрисе.
 

 

Тэги:  премьера, гурченко, харьков, постановка, спектакль, театр пушкина
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