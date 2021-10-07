07.10.2021 14:59 Дмитрий Колоней

Не пропустите: харьковчан приглашают на премьеру постановки о жизни Людмилы Гурченко (фото)

Людмиле Гурченко – известной киноактрисе, певице, режиссеру и писательнице, уроженке города Харьков – посвящена постановка одного из Харьковских театров.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , постановка «Люся» - это история жизни и творчества киноактрисы. Однако это не только история ее детства, лет, проведенных в нашем городе, но и возможность посмотреть на наш Харьков глазами Гурченко, а также узнать о том, каким город был раньше, нырнуть в его историю.

Режиссер-постановщик данного представления Александр Середин позволит зрителям попасть в пространство, где переплетается прошлое и настоящее, а реальные события соединяются с сюжетным вымыслом. Постановка отвечает на вопрос зрителя не только о том, что было, но и о том, что могло бы быть.

«Иногда пробирало до мурашек фантасмагорическое ощущение, что в спектакле присутствует дух непокорной Люси собственной персоной — и это несомненное “Браво!”. Уже ради этого на спектакль идти однозначно стоит» — заявила журналист медиапроекта Read-me, посвящённого культурной и творческой жизни, Ксения Чернова, еще весной посетившая репетицию постановки.

В октябре постановка пройдет 8, 21 и 29 числа в театре Пушкина в 18:30 на основной сцене.

Длительность – 2 часа 40 минут с антрактом.

Стоимость билетов: от 100 до 200 грн.

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