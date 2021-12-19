19.12.2021 13:00 Валерия Кононова

Премьера постановки на пьесу Ивана Франка «Украденное счастье» пройдет в Харькове

Премьерный показ состоится в Харьковском академическом русском драматическом театре имени А. С. Пушкина и пройдет на украинском языке.

Постановка на украинском для театра Пушкина в Харькове – необычное событие. Но в данном случае иначе быть не могло, ведь Ольга Турутя-Прасолова, постановщица, оживила произведение Ивана Франка, известного украинского писателя и поэта.

«Счастье никогда не длится долго. Счастье – это день, час, всего минута» - говорит один из главных персонажей пьесы. А вот наблюдать «Украденное счастье» на сцене посетители театра смогут с 19 декабря, ведь именно в этот день состоится премьера.

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Постановка идет в двух действиях и рассказывает историю любви, свободе, социальных рамках, о желании другой жизни и стремлении к тому, чтобы снова ощутить свое истинное «Я». А также, сколько стоит в целом секунда украденного счастья. Украденного то ли у другого мужчины, то ли у другой женщины, то ли в целом у жизни.

Где: Харьковский академический русский драматический театр имени А. С. Пушкина (малая сцена). Когда: премьера 19 декабря в 18:30, а после 24 декабря, 6 и 25 января так же в 18:30. Стоимость: 200 гривен

Напомним, с 24 декабря 2021 года по 7 января 2022 года в музее выдающихся харьковчан имени К.И. Шульженко будет экспонироваться фотовыставка «Путешествия в объективе».