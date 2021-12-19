19.12.2021 08:50 Валерия Кононова

LEGO проводит акцию в помощь больным детям: как участвовать

LEGO и благотворительный фонд «Таблеточки» проводят акцию, в рамках которой зажгут онлайн-ёлку и воплотят в жизнь новогодние чудеса для детей, проходящих лечение

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «LEGO»

Отмечается, что это не только онлайн-акция, которая позволит собрать средства для больных детей. Исследования подтверждают, что при прохождении лечения пациенту, будь он взрослый или ребенок, нужны не только лекарства и уход. Пациентам нужны эмоции, вера, счастье и приятные впечатления. Что может быть лучше для ребенка, чем подарок под Новый год?

Акция называется «Незабываемый подарок» и участвовать в ней достаточно просто. Перейдите на сайт, украсьте онлайн-ёлку детским воспоминанием – добавьте фото и рассказ о том моменте. Это деталь, которая создаст праздничное настроение, создаст место с историями тысячей людей и подарит улыбки. А также станет импульсом для создания чуда.

Следующим шагом для участника акции станет распространение фотографии с онлайн-ёлки в социальной сети, а именно – Инстаграм. Необходимо запостить фотографию и историю в своем профиле, добавив хэштег «НезабутнійПодарунок» и отметить официальную страницу

Каждый пост с фото, историей, хэштегом и упоминанием превратиться в один набор конструктора LEGO для детей, которые получат коробку храбрости за то, какими сильными они оказываются в своей борьбе с болезнью. Коробки будут распространены по больницам и будут находиться прямо в отделениях, где каждый маленький пациент получит свое вознаграждение за храбрость.

Онлайн-ёлка, созданная в рамках акции, засияет историями и фото участников, а также праздничными огоньками, в день, когда дети так привыкли ждать чуда – 19 декабря. В день Святого Николая.

Также перед новым годом LEGO разыграет 100 наборов среди участников на своей странице.

Напомним, LEGO представит своим почитателям конструктор , который созданный на основе кинофильма «Один дома».