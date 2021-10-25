25.10.2021 12:35 Виталий Хиневич
У каждого украинца появится возможность сыграть в «Один дома»
Уникальный конструктор разработал 28-летний украинец Алекс Сторожук.
Фото: LEGO Group
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу «LEGO Group».
Отмечается, что LEGO представит своим почитателям конструктор, который созданный на основе кинофильма «Один дома».
Данная модель конструктора будет насчитывать 3955 деталей и являться самой большой концепцией «LEGO Ideas».
Разработчик продумал все до мелочей, для полного отражения атмосферы фильма.
Кроме этого, после завершения «строительства» дома Маккалистеров у людей будет возможность испытать на себе переживания Кевина, ведь грабители Гарри и Марвин не дадут скучать.
На прилавках конструктор появится с 1 ноября, его стоимость будет составлять около 250 долларов США.
Напомним, ранее разработчик компьютерной программы
под ником CobbDev представил миру новую компьютерную игру.
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