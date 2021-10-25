25.10.2021 12:35 Виталий Хиневич

У каждого украинца появится возможность сыграть в «Один дома»

Уникальный конструктор разработал 28-летний украинец Алекс Сторожук.

Фото: LEGO Group

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «LEGO Group».

Отмечается, что LEGO представит своим почитателям конструктор, который созданный на основе кинофильма «Один дома».

Данная модель конструктора будет насчитывать 3955 деталей и являться самой большой концепцией «LEGO Ideas».

Разработчик продумал все до мелочей, для полного отражения атмосферы фильма.

Кроме этого, после завершения «строительства» дома Маккалистеров у людей будет возможность испытать на себе переживания Кевина, ведь грабители Гарри и Марвин не дадут скучать.

На прилавках конструктор появится с 1 ноября, его стоимость будет составлять около 250 долларов США.

Напомним, ранее разработчик компьютерной программы под ником CobbDev представил миру новую компьютерную игру.