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25.10.2021  13:21   Рита Парфенова

В Харькове нашли тело пропавшего ранее рыбака

Мужчину, которого разыскивали в Харькове с 9 октября, нашли утонувшим в карьере «Дружба» в Харькове.

Криминал Харьков: Пропавшего без вести рыбака нашли в карьере Дружба

Как пишет РЕДПОСТ, в минувшие выходные мужчина, рыбачивший на карьере «Дружба» в Слободском районе Харькова, обнаружил тело рыбака, которого разыскивали с 9 октября.

Это произошло около часа дня 23 октября. Свидетель вызвал полицию и службу ГСЧС. Прибывшие к водоему на проспекте Гагарина спасатели достали тело из воды и передали полиции.

В погибшем опознали 44-летнего харьковчанина, который оправился рыбачить вечером 9 октября и с тех пор его никто не видел. Мужчина был объявлен в розыск как пропавший без вести.

В Нацполиции уточнили, что на теле погибшего нет признаков насильственной смерти. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Сейчас проводится дознание и необходимые экспертизы для выяснения обстоятельств смерти харьковчанина.

Напомним, месяц назад в реке Северский Донец обнаружили тело 76-летнего жителя Балаклеи, который отправился на рыбалку и пропал несколькими днями ранее.

Криминал Харьков: Пропавшего без вести рыбака нашли в карьере Дружба

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  утонул, полиция, харьков
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