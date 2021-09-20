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20.09.2021  10:04   

Пропавшего рыбака нашли в реке под Харьковом

Обстоятельства смерти 76-летнего жителя Балаклеи выясняет полиция.

Пенсионер отправился порыбачить и утонул в реке Северский Донец

В реке Северский Донец обнаружили тело 76-летнего жителя Балаклеи, который отправился на рыбалку и пропал несколькими днями ранее, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Обстоятельсва произошедшего раследует полиция. Выяснилось, что пенсионер 15 сентября около 10:00 поплыл рыбачить на надувной лодке по реке Северский Донец. Через три дня, 18 сентября, местные жители обнаружили пустую надувную лодку в реке Северский Донец на расстоянии около 300 метров от моста между городом Балаклея и селом Меловое.

Для проверки сообщения по адресу выезжали сотрудники отдела полиции №1 Изюмского райуправления милиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Неподалеку лодки было обнаружено тело разыскиваемого.

Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и причина смерти 76-летнего жителя города Балаклея выясняются.

Напомним, 11 сентября  в Нагорьевском озере поселка Безлюдовка утонул микроавтобус Renault Trafic с двумя пассажирами. В результате они погибли.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  харьков, утонул, полиция
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