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12.09.2021  09:19   Рита Парфенова

Мужчина и девушка утонули в автомобиле на Безлюдовке под Харьковом (фото)

11 сентября под воду на популярном месте отдыха ушел микроавтобус Renault Trafic.


kh.dsns.gov.ua

Вечером 11 сентября спасатели извлекли из воды автомобиль с двумя погибшими, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Трагедия произошла  в Нагорьевском озере в поселке Безлюдовка Харьковского района. Микроавтобус Renault Trafic с двумя пассажирами попал в воду. В результате они погибли.

На место происшествия были направлено оперативно-спасательное подразделение 11-й Государственной пожарно-спасательной части из Харькова. Спасатели с помощью автомобильной лебедки вытащили авто из воды. В салоне находились тела мужчины и женщины.

В пресс-службе Нацполиции добавили, что сообщение о том, что в озере в поселке Безлюдовка утонул автомобиль, внутри которого находились два человека, поступило 11 сентября в 20:01.

По адресу выезжали сотрудники полиции, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и медики.

В ходе проведения спасательных работ, со дна озера был поднят микроавтобус "Renault Trafic". По предварительным данным, припаркованный у озера автомобиль внезапно возобновил свое движение и съехал в озеро.

Мужчине и женщине, которые находились внутри микроавтобуса, спастись не удалось. В салоне транспортного средства находились тела 61-летнего мужчины и 33-летней женщины.

Автомобиль помещен на площадку временного хранения.

Следственным отделом расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 28 августа на Бритайском водохранилище, расположенном в селе Братолюбовка Лозовского района области, утонул мужчина 1957 года рождения.


Мужчина и девушка утонули в микроавтобусе Renault Trafic на Безлюдовке

Мужчина и девушка утонули в микроавтобусе Renault Trafic на Безлюдовке

Мужчина и девушка утонули в микроавтобусе Renault Trafic на Безлюдовке

Мужчина и девушка утонули в микроавтобусе Renault Trafic на Безлюдовке

Мужчина и девушка утонули в микроавтобусе Renault Trafic на Безлюдовке

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  утонул, дтп, харьков
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