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29.08.2021  13:21   Евгений Клочко

Ушел на рыбалку и не вернулся: под Харьковом нашли тело утонувшего рыбака (фото)

Происшествие произошло 28 августа на Бритайском водохранилище, расположенном в селе Братолюбовка Лозовского района области. Там утонул мужчина 1957 года рождения.

Мужчина утонул во время рыбалки под Харьковом
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
По информации спасателей, мужчина вместе со своей женой проживал в дачном кооперативе, который находился рядом с водоемом. Вместе они часто любили рыбачить там. Однако мужчина плохо плавал. 27 августа он решил самостоятельно пойти на водохранилище порыбачить. Когда мужчина не пришел домой в установленное время, супруга принялась за его поиски, но так не нашла.  Позже она обратилась к правоохранителям, которые начали поиски. На следующий день, 28 августа, тело мужчины нашли на поверхности водоема.
 
Спасатели с помощью подручных средств достали тело погибшего из водоема и передали его сотрудникам полиции.
 
Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут устанавливать правоохранители.
 
Напомним, в селе Гуты под Богодуховом на шлюзах пруда сахарного завода утонула семилетняя девочка.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, утонул мужчина
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