Ушел на рыбалку и не вернулся: под Харьковом нашли тело утонувшего рыбака (фото)

Происшествие произошло 28 августа на Бритайском водохранилище, расположенном в селе Братолюбовка Лозовского района области. Там утонул мужчина 1957 года рождения.
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