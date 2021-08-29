29.08.2021 13:21 Евгений Клочко

Ушел на рыбалку и не вернулся: под Харьковом нашли тело утонувшего рыбака (фото)

Происшествие произошло 28 августа на Бритайском водохранилище, расположенном в селе Братолюбовка Лозовского района области. Там утонул мужчина 1957 года рождения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, мужчина вместе со своей женой проживал в дачном кооперативе, который находился рядом с водоемом. Вместе они часто любили рыбачить там. Однако мужчина плохо плавал. 27 августа он решил самостоятельно пойти на водохранилище порыбачить. Когда мужчина не пришел домой в установленное время, супруга принялась за его поиски, но так не нашла. Позже она обратилась к правоохранителям, которые начали поиски. На следующий день, 28 августа, тело мужчины нашли на поверхности водоема.

Спасатели с помощью подручных средств достали тело погибшего из водоема и передали его сотрудникам полиции.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут устанавливать правоохранители.

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