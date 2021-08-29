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29.08.2021  12:09   

Пожары и сезон краж, смерть на рельсах и фонограф: чем жил Харьков 140 лет назад

О каких событиях в Харькове писала газета «Южный край» в 1881 году.


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О чем писала газета «Южный край» 29 августа 1881 года.

Харьков. Летнее время, помимо умножения случаев пожара, приносит с собой и «летний сезон краж в городе», которые в Харькове ежедневно можно считать десятками. Это происходит, во-первых, от того, что домохозяева, уезжая на дачи, оставляют дома свои под присмотром одной прислуги, во-вторых, успеху воров способствует также привычка открывать в ночное время окна нижних этажей.                                
 
На днях в драматическом театре назначено представление, на котром котором будет очень много новых опытов с усовершенствованным фонографом Эдиссона. Судя по афише, фонограф должен быть очень интересен, так как он настолько усовершенствован, что передает даже тончайшую интонацию голоса.      
                                 
На первом переезде нашей железной дороги дежурным паровозом №86 раздавлен харьковский крестьянин Резанченко.   
 
Село Хорошево, находясь всего в нескольких верстах от Харькова, представляет собой одну из местностей, куда выезжают горожане на лето. Ввиду этого нельзя не остановиться на одном приятном явлении, доставляющем немалое удовольствие и удобство для приезжающих туда. В Хорошево находится женский монастырь. Роскошная местность, на которой он расположен привлекает всегда массу публики. Результаты посещения монастыря всегда выражались в полнейшей привязанности к игуменье матери Олимпиаде, оказывающей всем радушный прием.  
 
Тэги:  пожары, кражи, харьков, смерть, труп, сбил поезд, фонограф, гаджет, эдисон
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