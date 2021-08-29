29.08.2021 11:24

Пожар в Харькове: на Искринской горит дом (фото)

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы.



//t.me

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - пожар. Горит дом на Искринской улице.

Пожарные уже приехали на место. Подробностей о причинах и площади возгорания пока нет.

Напомним, ранее мы писали о возгорании на Коммунальном рынке в Слободском районе Харькова. Спасатели тушили пожар в магазине косметики.