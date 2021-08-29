Пожар в Харькове: на Искринской горит дом (фото)

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - пожар. Горит дом на Искринской улице.
Пожарные уже приехали на место. Подробностей о причинах и площади возгорания пока нет.
Напомним, ранее мы писали о возгорании на Коммунальном рынке в Слободском районе Харькова. Спасатели тушили пожар в магазине косметики.
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