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29.08.2021  11:24   

Пожар в Харькове: на Искринской горит дом (фото)

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - пожар. Горит дом на Искринской улице.

Пожарные уже приехали на место. Подробностей о причинах и площади возгорания пока нет.

Напомним, ранее мы писали о возгорании на Коммунальном рынке в Слободском районе Харькова. Спасатели тушили пожар в магазине косметики.

Тэги:  пожар, горит дом, харьков
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