24.08.2021 12:42

Подробности пожара на Коммунальном рынке в Харькове: информация ГСЧС (видео, фото)

Возгорание произошло в магазине Prostor.



//kh.dsns.gov.ua

Утром 24 августа на Коммунальном рынке в Слободском районе Харькова спасатели локализовали пожар в магазине косметики, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.



Возгорание возникло в одном из торговых павильонов, где находится магазин косметики «Prostor». Горели косметические товары, бытовая химия и конструктивные элементы магазина на общей площади 200 кв.м.

Пожарые получили вызов в 10:53. На тушение выезжали 2 отделения 2-й ДПСЧ на автоцистернах и еще 4 автомобиля дополнительно. В 11:07 пожар уже был локализован, сейчас идет его ликвидация.

Благодаря оперативным действиям спасателей площадь пожара не увеличилось и огонь не перекинулся на соседние торговые магазины. Пострадавших нет.



Причина возникновения возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.