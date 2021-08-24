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24.08.2021  12:42   

Подробности пожара на Коммунальном рынке в Харькове: информация ГСЧС (видео, фото)

Возгорание произошло в магазине Prostor.


//kh.dsns.gov.ua

Утром 24 августа на Коммунальном рынке в Слободском районе Харькова спасатели локализовали пожар в магазине косметики, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Возгорание возникло в одном из торговых павильонов, где находится магазин косметики «Prostor». Горели косметические товары, бытовая химия и конструктивные элементы магазина на общей площади 200 кв.м.

Пожарые получили вызов в 10:53. На тушение выезжали 2 отделения 2-й ДПСЧ на автоцистернах и еще 4 автомобиля дополнительно. В 11:07 пожар уже был локализован, сейчас идет его ликвидация.

Благодаря оперативным действиям спасателей площадь пожара не увеличилось и огонь не перекинулся на соседние торговые магазины. Пострадавших нет.

Причина возникновения возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.

Пожар Харьков: на Коммунальном рынке в Харькове горел магазин Prosto Пожар Харьков: на Коммунальном рынке в Харькове горел магазин Prosto

Пожар Харьков: на Коммунальном рынке в Харькове горел магазин Prosto Пожар Харьков: на Коммунальном рынке в Харькове горел магазин Prosto

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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