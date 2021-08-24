В среду центр Харькова на сутки останется без воды: список адресов

В части Шевченковского и Киевского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях
С 8:00 25 августа до 12:00 26 августа будет прекращено водоснабжение части Шевченковского и Киевского районов Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу КП «Харьковводоканал».
Отключение воды связанос проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.
Временно воды не будет:
в части Шевченковского района, ограниченной пер. Классическим, ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Клочковской, ул. Космической, пр. Науки, ул. Минской, ул. Саржинской, ул. Рязанской, ул. Минской, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Сумской до пер. Классического;
части Киевского района, ограниченной пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Маршала Бажанова, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, пер. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, 3-м въездом Челюскинцев, 1-м пер. Омским, 2-м пер. Омским, ул. Вологодской, ул. Тахиаташской, въездом Вологодским, ул. Вологодской, ул. Омской, ул. Пушкинской, территорией завода «ФЭД», ул. Сумской до пер. Театрального.
Со списком адресов можно ознакомиться здесь.
Телефон для справок: 15-33.
Напомним, 24 августа в восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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