24.08.2021 08:35

Аварийное отключение воды в Харькове 24 августа. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

пр. Александровский, 182 (п. №3, стояк), ул. Тархова, 9 (п. №1) до 17:00 24 августа;

ул. Станкостроительная, 16 (п. №2, стояк) до 20:00 24 августа.



Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 9-б (п. №3) до 17:00 24 августа.



Московский район:

ул. Леся Сердюка, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 24 августа.



Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 37 (п. №2, стояк), ул. Власенко, 9 (п. №9, стояк) до 20:00 24 августа.



Основянский район:

пр. Гагарина, 50 (п. №1) до 17:00 24 августа., ул. Кузнечная, 21, 23 до 20:00 24 августа.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 150-б (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк), ул. Плехановская, 145 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 24 августа;

ул. Мухачева (Войкова), 20 (п. №2, стояк) до 20:00 25 августа.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 152, 152-а, 154 (п. №1) до 16:00 24 августа;

ул. Лагерная, 71/1 (п. №4) до 17:00 24 августа.; ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №8, стояк) до 20:00 24 августа.



Шевченковский район:

ул. Есенина, 13 (п. №2, стояк) до 00:00 24 августа;

ул. Ляпунова, 7 (п. №5, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №1, стояк), пр. Победы, 56 (п. №1), пр. Победы, 62-б (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №6, стояк), пр. Победы, 77-б (п. №4, стояк), ул. Ляпунова, 7 (п. №5, стояк), въезд Тринклера, 5 (п. №5, стояк) до 20:00 24 августа.

Напомним, 23 августа в восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.