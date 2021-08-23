Аварийное отключение воды в Харькове 23 августа. Список адресов

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Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 23 августа Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 23 августа Уже с самого утра в Харькове распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.