Аварийное отключение воды в Харькове 23 августа. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
ул. Старошишковская, 9-а (п. №1, стояк), ул. Дружбы Народов, 235 (п. №2) до 20:00 23 августа;
ул. Старошишковская, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 24 августа.
Московский район:
ул. Леся Сердюка, 14 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 132-б (п. №1, стояк) до 20:00 23 августа.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 37 (п. №2, стояк), ул. Власенко, 9 (п. №9, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 172 (п. №1, стояк) до 20:00 23 августа.
Основянский район:
ул. Кузнечная, 21, 23, пер. Троицкий (Ивана Дубового), 9-в до 20:00 23 августа.
Слободской район:
ул. Мухачева (Войкова), 20 (п. №2, стояк) до 20:00 23 августа.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 36-а (п. №1, стояк), ул. Ляпунова, 7 (п. №5, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 11 (п. №1, стояк), пр. Победы, 56 (п. №1) до 20:00 23 августа.
Напомним, 22 августа в восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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