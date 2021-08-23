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23.08.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 23 августа

Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 23 августа

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овну следует быть осторожным: он может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Овен рискует оказаться втянутым. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Овна, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Овну следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец будет строг, но справедлив, – по крайней мере, так ему будет казаться. Он будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способен приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Тельца. Звезды предупреждают Тельца о том, что если он действительно хочет добиться результата, ему стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: «Упрекай наедине, а хвали публично».

Близнецы (22 мая – 21 июня)
У Близнецов есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром! День наделяет их равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Близнецы будут отлично ладить с окружающими. В разговоре они настроены больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды советуют Близнецам поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Близнецов способна творить чудеса, она – их волшебный ключ к людским сердцам и душам.

Рак (22 июня – 23 июля)
Гороскоп дает Раку шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть – логические размышления самого Рака. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, Раку стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев будет педантичным и внимательным, как никогда! От его пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Льву отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, – к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими ему нелегко найти общий язык – Лев будет настолько погружен в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора ему будет нелегко.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Звезды советуют Деве избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Деве стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Дева почувствует облегчение. Впрочем, таким же образом Дева может освободиться и от чего-нибудь еще – к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

Весы (24 сентября – 23 октября)
В отношениях с людьми многое может раздражать Весы, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Весы захотят докопаться до истины – в этом случае своими бесконечными разбирательствами они способны кого угодно вывести из себя! Звезды советуют им сосредоточиться на делах, в которых Весы все решают сами, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них они будут излучать уверенность в себе и способны достичь неплохих результатов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги – есть вероятность ошибиться. Возможно, у него мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, в делах Скорпион не обладает достаточной решимостью – он может колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что Скорпиону надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения – со временем это ему пригодится.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
В Стрельце может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Стрелец может проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, ему надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью!

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог способен неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». День склоняет его к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самому, но и внимательно слушать. Звезды советуют ему действовать по формуле: «Чаще пользуйся ушами, чем языком». Последовав этому совету, Козерог может стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей будет склонен говорить то, что думает, прямо в лицо! И ему будет что сказать, ведь день наделяет его способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Водолею решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды советуют Водолею свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбам не следует расслабляться: от их внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Рыбы ни делали, им следует действать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет – отлично. Гораздо хуже, если Рыбы не заметят опасную западню. Такая уж особенность сегодняшнего дня – Рыбам необходимо быть настороже, иначе их беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз
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