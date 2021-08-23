23.08.2021 08:21

Игорь Терехов поздравил харьковчан с Днем города

Поздравление исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова с Днем города.



// city.kharkov.ua

Дорогие харьковчане!

367 лет со дня основания – вообще не юбилей, как и большинство дат в жизни человека или города. Но день рождения Харькова – всегда повод признаться ему в любви и сделать Городу подарок.



Великий день освобождения Харькова от фашистов в 1943-м году пятьдесят с лишним лет спустя решили совместить с Днем Харькова. И это очень символично, хотя многие сейчас подвергают сомнению и дату основания Харькова, и день его освобождения от нацистских захватчиков.



Для меня же 23 августа – это символ. Символ того, что ты, любимый Город, можешь пережить все, даже разруху, которую принесла Вторая мировая война. Символ того, что ты смог возродиться после тех потрясений. Что в наши дни ты так же ценишь каждую человеческую жизнь и даешь приют всем, кто бежит от новой войны. Несмотря на боевые действия на востоке страны – ты развиваешься и идешь вперед. Строишь метро, возрождаешь свои парки и скверы, создаешь уют во дворах для своих горожан, реорганизуешь сферу ЖКХ, ремонтируешь старые и прокладываешь новые дороги, строишь жилье. Наш каждодневный шаг вперед по дороге развития – это и есть подарок всех горожан на твой день, наш любимый Харьков. Мы гордимся твоим прошлым. Ценим настоящее. Верим в твое будущее, потому что сами созидаем его своими руками.



Впереди у нас еще много важных дел, приятных забот и новых достижений, которых обязательно добьются харьковчане своим умом, трудом и талантом. Так было и так будет.



С Днем рождения, любимый Харьков!



Харьков - это круто!

С уважением, Игорь Терехов



