23.08.2021 08:36

На Мемориале Славы харьковчане почтили память освободителей Харькова

Церемония возложения цветов по случаю 78-й годовщины со дня освобождения города Харькова от нацистских захватчиков состоялась 23 августа на Мемориале Славы в Лесопарке.



// РЕДПОСТ

Память погибших воинов пришли почтить исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, заместители городского головы, руководство области, заместители городского головы, председатели райадминистраций, депутаты областного и городского советов, ветераны войны, военнослужащие, духовенство, студенты харьковских вузов, школьники, харьковчане, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Десятки тысяч харьковчан с флагами Украины и Харькова прошли массовым шествием к памятнику Родины-Матери. Присутствующие почтили память погибших в годы Второй мировой войны минутой молчания и возложили цветы к памятнику Родины-Матери и братским могилам.

Под гимн Украины прозвучал троекратный залп. После в часовне в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» харьковчане приняли участие в поминальной службе по жертвам войны.



Ранее РЕДПОСТ опубликовал программу мероприятий, куда сходить в Харькове на День города 23 августа.

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