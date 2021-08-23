На Мемориале Славы харьковчане почтили память освободителей Харькова

Церемония возложения цветов по случаю 78-й годовщины со дня освобождения города Харькова от нацистских захватчиков состоялась 23 августа на Мемориале Славы в Лесопарке.
Память погибших воинов пришли почтить исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, заместители городского головы, руководство области, заместители городского головы, председатели райадминистраций, депутаты областного и городского советов, ветераны войны, военнослужащие, духовенство, студенты харьковских вузов, школьники, харьковчане, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Десятки тысяч харьковчан с флагами Украины и Харькова прошли массовым шествием к памятнику Родины-Матери. Присутствующие почтили память погибших в годы Второй мировой войны минутой молчания и возложили цветы к памятнику Родины-Матери и братским могилам.
Под гимн Украины прозвучал троекратный залп. После в часовне в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» харьковчане приняли участие в поминальной службе по жертвам войны.
Ранее РЕДПОСТ опубликовал программу мероприятий, куда сходить в Харькове на День города 23 августа.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Уже с самого утра в Харькове распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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