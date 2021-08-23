Главная Новости Харькова Общество На Мемориале Славы харьковчане почтили память освободителей Харькова
23.08.2021  08:36   

На Мемориале Славы харьковчане почтили память освободителей Харькова

Церемония возложения цветов по случаю 78-й годовщины со дня освобождения города Харькова от нацистских захватчиков состоялась 23 августа на Мемориале Славы в Лесопарке.


// РЕДПОСТ

Память погибших воинов пришли почтить исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, заместители городского головы, руководство области, заместители городского головы, председатели райадминистраций, депутаты областного и городского советов, ветераны войны, военнослужащие, духовенство, студенты харьковских вузов, школьники, харьковчане, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Десятки тысяч харьковчан с флагами Украины и Харькова прошли массовым шествием к памятнику Родины-Матери. Присутствующие почтили память погибших в годы Второй мировой войны минутой молчания и возложили цветы к памятнику Родины-Матери и братским могилам.

Под гимн Украины прозвучал троекратный залп. После в часовне в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» харьковчане приняли участие в поминальной службе по жертвам войны.

Ранее РЕДПОСТ опубликовал программу мероприятий, куда сходить в Харькове на День города 23 августа.

Фотогалерея

Тэги:  возложение цветов, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.05 Общество Игорь Терехов принял участие в торжественном возложении цветов на Аллее Славы   22.01 Общество День Соборности отметили в Харькове 09.03 Общество В Харькове отметили день рождения Кобзаря (ФОТО)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 