    
Главная Новости Харькова Общество В Харькове - День памяти Героев Небесной Сотни (фото)
20.02.2022  14:06   Дмитрий Колоней

В Харькове - День памяти Героев Небесной Сотни (фото)

В Харькове прошли мероприятия к Памятному дню.

В Харькове прошел День памяти Героев Небесной Сотни
 
Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове состоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко. Мероприятие прошло в рамках  Дня памяти Героев Небесной Сотни. В нем приняли участие заместитель Харьковского городского головы Константин Лобойченко, представители областной власти, духовенства, общественности, ветераны АТО/ООС. всего около 100 человек.
 
В Харькове прошел День памяти Героев Небесной Сотни
 
Священники разных конфессий отслужили поминальную панихиду по погибшим Героями Небесной Сотни, после чего присутствующие почтили их память минутой молчания. По завершению участники мероприятия возложили цветы к памятнику.
 
В Харькове прошел День памяти Героев Небесной Сотни
Безопасность и порядона на мероприятии обеспечили 30 сотрудников полиции и 25 военнослужащих Нацгвардии Украины. Нарушений правопорядка во время мероприятия не зафиксировано.
 
В Харькове прошел День памяти Героев Небесной Сотни
 
День памяти Героев Небесной Сотни отмечается ежегодно 20 февраля. Памятный день был установлен указом Президента Украины 11 февраля 2015 года.
 
 
Источник:   Городской совет, ГУ Нацполиции
 Тэги:  возложение цветов, небесная сотня, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.08 Общество Харьков отмечает День Независимости Украины 23.08 Общество На Мемориале Славы харьковчане почтили память освободителей Харькова   07.05 Общество Игорь Терехов принял участие в торжественном возложении цветов на Аллее Славы  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 