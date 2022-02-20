20.02.2022 14:06 Дмитрий Колоней

В Харькове - День памяти Героев Небесной Сотни (фото)

В Харькове прошли мероприятия к Памятному дню.

Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове состоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко. Мероприятие прошло в рамках Дня памяти Героев Небесной Сотни. В нем приняли участие заместитель Харьковского городского головы Константин Лобойченко, представители областной власти, духовенства, общественности, ветераны АТО/ООС. всего около 100 человек.

Священники разных конфессий отслужили поминальную панихиду по погибшим Героями Небесной Сотни, после чего присутствующие почтили их память минутой молчания. По завершению участники мероприятия возложили цветы к памятнику. Безопасность и порядона на мероприятии обеспечили 30 сотрудников полиции и 25 военнослужащих Нацгвардии Украины. Нарушений правопорядка во время мероприятия не зафиксировано.

День памяти Героев Небесной Сотни отмечается ежегодно 20 февраля. Памятный день был установлен указом Президента Украины 11 февраля 2015 года.