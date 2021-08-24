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24.08.2021  09:17   

Харьков отмечает День Независимости Украины

У подножья "Летящей Украины" , что на площади Конституции , в эти минуты проходит праздничный митинг.


РЕДПОСТ

Сотни харьковчан собрались в центре Харькова, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

В частности здесь военные, духовенство, студенты, представители городского областного советов пришли, чтобы отдать честь и отметить 30-летие Независимости Украины.

Справка. 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря 1991 года подтвердил народ на всеукраинском референдуме.

Напомним, РЕДПОСТ опубликовал план торжественных и праздничных мероприятий, которые будут проходить в городе в честь Дня Независимости Украины.

 

Тэги:  возложение цветов, харьков
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