Харьков отмечает День Независимости Украины

У подножья "Летящей Украины" , что на площади Конституции , в эти минуты проходит праздничный митинг.
Сотни харьковчан собрались в центре Харькова, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
В частности здесь военные, духовенство, студенты, представители городского областного советов пришли, чтобы отдать честь и отметить 30-летие Независимости Украины.
Справка. 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины, который 1 декабря 1991 года подтвердил народ на всеукраинском референдуме.
Напомним, РЕДПОСТ опубликовал план торжественных и праздничных мероприятий, которые будут проходить в городе в честь Дня Независимости Украины.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. Время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.
День будет преимущественно облачный и лишь к вечеру небо очистится от облаков. Без существенных осадков.
24 августа 1991 года наша страна провозгласила свою Независимость.
влажность:
давление:
ветер: