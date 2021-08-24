24.08.2021 10:11

ДТП возле Мемориала в Харькове: авто разбили в хлам (видео)

Jeep нарушил правила дорожного движения и получил сильные повреждения.

Авария произошла около 19:30 23 августа на ул. Сумской, 143/5, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Jeep нарушил п.13.3 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем BMW.

Пострадавших в аварии нет.

На водителя автомобиля Jeep патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы ДТП будут переданы в суд.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о ДТП на Окружной под Харьковом: там произошло лобовое столкновение автомобилей "Рено Меган" и ВАЗ-2109.



