ДТП возле Мемориала в Харькове: авто разбили в хлам (видео)

Jeep нарушил правила дорожного движения и получил сильные повреждения.
Авария произошла около 19:30 23 августа на ул. Сумской, 143/5, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля Jeep нарушил п.13.3 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем BMW.
Пострадавших в аварии нет.
На водителя автомобиля Jeep патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы ДТП будут переданы в суд.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о ДТП на Окружной под Харьковом: там произошло лобовое столкновение автомобилей "Рено Меган" и ВАЗ-2109.
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