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24.08.2021  10:11   

ДТП возле Мемориала в Харькове: авто разбили в хлам (видео)

Jeep нарушил правила дорожного движения и получил сильные повреждения.

ДТП Харьков: возле Мемориала столкнулись Jeep и BMW

Авария произошла около 19:30 23 августа на ул. Сумской, 143/5, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Jeep нарушил п.13.3 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем BMW.

Пострадавших в аварии нет.

На водителя автомобиля Jeep патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы ДТП будут переданы в суд.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о ДТП на Окружной под Харьковом: там произошло лобовое столкновение автомобилей "Рено Меган" и ВАЗ-2109.
 
ДТП Харьков: возле Мемориала столкнулись Jeep и BMW

Тэги:  дтп, харьков
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