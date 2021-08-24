Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 24 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли два человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусом.
61 заболевший – житель Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 августа составляет 151 173 человека.
Из них:
3 650 летальных случая (за последние сутки умерли 2 человека);
145 817 человек выздоровели (за сутки выздоровели 37 человек);
1706 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 45 человек).
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
69 – жители Харьковского района (в том числе 61 харьковчан);
6 – Чугуевского;
4 – КУпянского;
3 – Изюмского;
2 – Лозовского.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 23 августа.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. Время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.
День будет преимущественно облачный и лишь к вечеру небо очистится от облаков. Без существенных осадков.
24 августа 1991 года наша страна провозгласила свою Независимость.
влажность:
давление:
ветер: