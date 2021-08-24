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24.08.2021  10:48   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 24 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли два человека.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусом.

61 заболевший – житель Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 августа составляет 151 173 человека.

Из них:

3 650 летальных случая (за последние сутки умерли 2 человека);
145 817 человек выздоровели (за сутки выздоровели 37 человек);
1706 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 45 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

69 – жители Харьковского района (в том числе 61 харьковчан);
6 – Чугуевского;
4 – КУпянского;
3 – Изюмского;
2 – Лозовского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 23 августа.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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