24.08.2021 10:48 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 24 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли два человека.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусом.



61 заболевший – житель Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 августа составляет 151 173 человека.



Из них:



3 650 летальных случая (за последние сутки умерли 2 человека);

145 817 человек выздоровели (за сутки выздоровели 37 человек);

1706 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 45 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:



69 – жители Харьковского района (в том числе 61 харьковчан);

6 – Чугуевского;

4 – КУпянского;

3 – Изюмского;

2 – Лозовского.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 23 августа.