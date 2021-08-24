Более 15 га сухой травы выгорело на Харьковщине

За прошедшие сутки подразделения Службы спасения 16 раз выезжали на ликвидации пожаров, в экосистемах Харьковщины.
ГСЧС Украины в Харьковской области в который раз призывает граждан не разводить огонь в условиях высокой пожарной опасности. Не разрешать детям играть со спичками и зажигалками.
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День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. Время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.
День будет преимущественно облачный и лишь к вечеру небо очистится от облаков. Без существенных осадков.
24 августа 1991 года наша страна провозгласила свою Независимость.
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