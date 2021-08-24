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24.08.2021  11:16   

Более 15 га сухой травы выгорело на Харьковщине

За прошедшие сутки подразделения Службы спасения 16 раз выезжали на ликвидации пожаров, в экосистемах Харьковщины.

Пожары в экосистемах Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Общая площадь всез пожаров составила более 15 гектаров.
 
Самые крупные по площади пожары произошли в:
  • Изюмском районе, Барвенковской ОТГ, где выгорело 5 га травы;
  • селе Новое Мажарово, Зачепиловской ОТГ, Красноградского района - 2 га;
  • селе Новоалександровка, Великобурлукской ОТГ, Купянского района - 2 га.

ГСЧС Украины в Харьковской области в который раз призывает граждан не разводить огонь в условиях высокой пожарной опасности. Не разрешать детям играть со спичками и зажигалками. 

Ранее РЕДПОСТ сообщал о пожаре на поле с пшеницей в Купянском районе.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар, трава
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