24.08.2021 11:16

Более 15 га сухой травы выгорело на Харьковщине

За прошедшие сутки подразделения Службы спасения 16 раз выезжали на ликвидации пожаров, в экосистемах Харьковщины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Общая площадь всез пожаров составила более 15 гектаров.

Самые крупные по площади пожары произошли в:

Изюмском районе, Барвенковской ОТГ, где выгорело 5 га травы;

селе Новое Мажарово, Зачепиловской ОТГ, Красноградского района - 2 га;

селе Новоалександровка, Великобурлукской ОТГ, Купянского района - 2 га.

ГСЧС Украины в Харьковской области в который раз призывает граждан не разводить огонь в условиях высокой пожарной опасности. Не разрешать детям играть со спичками и зажигалками.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о пожаре на поле с пшеницей в Купянском районе.