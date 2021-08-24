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24.08.2021  11:41   

Учитель физики из Харькова получил золотую звезду Героя Украины

Преподаватель физико-технического лицея №27 Илья Гельфгат за годы своей работы подготовил 7 победителей Международных олимпиад.

Учитель физики из Харькова получил золотую звезду Героя Украины. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, учитель физики из Харькова Илья Гельфгат во время торжеств, посвященных Дню Независимости, получил звание Героя Украины и орден из рук президента Владимира Зеленского. 
 
Легендарного преподавателя, который всю свою жизнь посвятил будущему, обучая новые и новые поколения харьковчан,уже поздравил Игорь Терехов. “Вы засевали семена, которым предстояло раскрываться позже, – написал руководитель города на своей странице в социальной сети Facebook. – Как-то Вы сказали, Илья Маркович, что образование не связано с сегодняшним уровнем благосостояния. Оно связано с тем экономическим уровнем, который будет через 10-15 лет». 
 
«Очень символично, что Вы получили свою заслуженную награду именно в этот день: день, когда все мы осмысляем прошлое и будущее Украины.Благодаря Вам в этом будущем уверены», - сказал Игорь Терехов.
 
Напомним, Илья Гельфгат — заслуженный учитель Украины, отличник народного образования и почетный гражданин Харькова.Он преподает в Харьковском физико-математическом лицее № 27 с 1988 года. Также является преподавателем Центра довузовского образования Харьковского университета. 
 
Подготовил многих победителей областного и республиканского этапов Всеукраинских олимпиад по физике. В общей сложности 7 его учеников стали победителями Международных олимпиад по физике (1 золотая, 3 серебряных и 3 бронзовых медали).
 

Тэги:  харьков, илья гельфгат
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