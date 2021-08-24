24.08.2021 11:41

Учитель физики из Харькова получил золотую звезду Героя Украины

Преподаватель физико-технического лицея №27 Илья Гельфгат за годы своей работы подготовил 7 победителей Международных олимпиад.

Как сообщает РЕДПОСТ , учитель физики из Харькова Илья Гельфгат во время торжеств, посвященных Дню Независимости, получил звание Героя Украины и орден из рук президента Владимира Зеленского.

Легендарного преподавателя, который всю свою жизнь посвятил будущему, обучая новые и новые поколения харьковчан,уже поздравил Игорь Терехов. “Вы засевали семена, которым предстояло раскрываться позже, – написал руководитель города на своей странице в социальной сети Facebook. – Как-то Вы сказали, Илья Маркович, что образование не связано с сегодняшним уровнем благосостояния. Оно связано с тем экономическим уровнем, который будет через 10-15 лет».

«Очень символично, что Вы получили свою заслуженную награду именно в этот день: день, когда все мы осмысляем прошлое и будущее Украины.Благодаря Вам в этом будущем уверены», - сказал Игорь Терехов.

Напомним, Илья Гельфгат — заслуженный учитель Украины, отличник народного образования и почетный гражданин Харькова.Он преподает в Харьковском физико-математическом лицее № 27 с 1988 года. Также является преподавателем Центра довузовского образования Харьковского университета.

Подготовил многих победителей областного и республиканского этапов Всеукраинских олимпиад по физике. В общей сложности 7 его учеников стали победителями Международных олимпиад по физике (1 золотая, 3 серебряных и 3 бронзовых медали).