Учитель физики из Харькова получил золотую звезду Героя Украины
Преподаватель физико-технического лицея №27 Илья Гельфгат за годы своей работы подготовил 7 победителей Международных олимпиад.
Как сообщает РЕДПОСТ, учитель физики из Харькова Илья Гельфгат во время торжеств, посвященных Дню Независимости, получил звание Героя Украины и орден из рук президента Владимира Зеленского.
Легендарного преподавателя, который всю свою жизнь посвятил будущему, обучая новые и новые поколения харьковчан,уже поздравил Игорь Терехов. “Вы засевали семена, которым предстояло раскрываться позже, – написал руководитель города на своей странице в социальной сети Facebook. – Как-то Вы сказали, Илья Маркович, что образование не связано с сегодняшним уровнем благосостояния. Оно связано с тем экономическим уровнем, который будет через 10-15 лет».
«Очень символично, что Вы получили свою заслуженную награду именно в этот день: день, когда все мы осмысляем прошлое и будущее Украины.Благодаря Вам в этом будущем уверены», - сказал Игорь Терехов.
Напомним, Илья Гельфгат — заслуженный учитель Украины, отличник народного образования и почетный гражданин Харькова.Он преподает в Харьковском физико-математическом лицее № 27 с 1988 года. Также является преподавателем Центра довузовского образования Харьковского университета.
Подготовил многих победителей областного и республиканского этапов Всеукраинских олимпиад по физике. В общей сложности 7 его учеников стали победителями Международных олимпиад по физике (1 золотая, 3 серебряных и 3 бронзовых медали).