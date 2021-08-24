24.08.2021 12:07

Сегодня в центре Харькова выступит Alekseev

Певец будет хедлайнером вечернего концерта возле ХНАТОБа в Харькове.



Фото из открытых источников

24 августа в 19.00 на ступенках возле ХНАТОБа состояится большой концерт к 30-летию Независимости Украины «Ты у меня единственная!», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на директора Департамента культуры и туризма ХОГА Людмилу Терещенко.

На площадке перед театров выступят Большой академический Слобожанский ансамбль песни и танца, Heart Beat Brass Band, артисты мюзиклов «Theatre 057», лучшие балеты Харькова.

Зрители увидят тематическое шоу от многократных чемпионов мира клуба акробатического рок-н ролла «САММИТ» с участием мото-спортсменов, почувствуют Украинский драйв от исполнения Гимна детским хором Purple People, послушают cover band Take Five.



Также организаторы готовят флешмоб в национальном стиле. Кроме того, гостей мероприятия ждёт «самое большое селфи».



А в завершение всех зрителей ждет главный подарок - в день рождения Украины выступит хедлайнер концерта певец Alekseev.

Напомним, РЕДПОСТ опубликовал план торжественных и праздничных мероприятий, которые будут проходить в городе в честь Дня Независимости Украины.