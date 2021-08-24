Сегодня в центре Харькова выступит Alekseev

Певец будет хедлайнером вечернего концерта возле ХНАТОБа в Харькове.
24 августа в 19.00 на ступенках возле ХНАТОБа состояится большой концерт к 30-летию Независимости Украины «Ты у меня единственная!», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на директора Департамента культуры и туризма ХОГА Людмилу Терещенко.
На площадке перед театров выступят Большой академический Слобожанский ансамбль песни и танца, Heart Beat Brass Band, артисты мюзиклов «Theatre 057», лучшие балеты Харькова.
Зрители увидят тематическое шоу от многократных чемпионов мира клуба акробатического рок-н ролла «САММИТ» с участием мото-спортсменов, почувствуют Украинский драйв от исполнения Гимна детским хором Purple People, послушают cover band Take Five.
Также организаторы готовят флешмоб в национальном стиле. Кроме того, гостей мероприятия ждёт «самое большое селфи».
А в завершение всех зрителей ждет главный подарок - в день рождения Украины выступит хедлайнер концерта певец Alekseev.
Напомним, РЕДПОСТ опубликовал план торжественных и праздничных мероприятий, которые будут проходить в городе в честь Дня Независимости Украины.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. Время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.
День будет преимущественно облачный и лишь к вечеру небо очистится от облаков. Без существенных осадков.
24 августа 1991 года наша страна провозгласила свою Независимость.
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