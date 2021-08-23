23.08.2021 14:35 Рита Парфенова

Куда сходить в Харькове на День Независимости 24 августа: программа мероприятий

РЕДПОСТ публикует план торжественных и праздничных мероприятий, которые будут проходить в городе в честь Дня Независимости Украины.



// РЕДПОСТ

Традиционно список праздничный мероприятий начнется с возложения цветов: в 10.00 возле Монумента Независимости Украины на площади Конституции пройдет торжественное возложение цветов по случаю 30-й годовщины независимости Украины, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Праздничная программа в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького называется «Цвета Украины». Она пройдет с 12.00 до 22.00. 30-летие Независимости Украины в парке отметят грандиозным концертом. Оркестры из Харькова и других городов Украины покажут свое мастерство на главной сцене.



В 14.00 в сквере имени А. Добродецкого (на пересечении улиц Новый Быт и имени А. Добродецкого) начнется конкурс рисунков на асфальте «Теплые объятия лета Украина».



С 16.00 до 18.00 в саду Литературного музея на улице Багалия, 6 пройдет уличная выставка «30 шагов к независимости по-харьковски». Это выставка о недавнем прошлом, которое уже успело стать историей, сообщили в музее. Старые фотографии расскажут о судьбоносном 1991-м, Оранжевой революции 2004 года, революции Достоинства. Фотографии мест, где харьковчане боролись, а затем отстаивали свою независимость, помогут проследить как менялся город и его жители за последние 30 лет.



На площади Свободы в 18.00 начнется хореографические-театрализованное зрелище по случаю Дня Независимости Украины.



А в 20.00 на площадке возле Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко пройдет праздничный концерт «Украина - это ты».



Также с 20.00 в сквере Стрелка вдоль Нетеченской набережной пройдут праздничные программы на воде.



Ранее РЕДПОСТ опубликовал программу мероприятий, куда сходить в Харькове на День города 23 августа.