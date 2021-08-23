Куда сходить в Харькове на День Независимости 24 августа: программа мероприятий

РЕДПОСТ публикует план торжественных и праздничных мероприятий, которые будут проходить в городе в честь Дня Независимости Украины.
Традиционно список праздничный мероприятий начнется с возложения цветов: в 10.00 возле Монумента Независимости Украины на площади Конституции пройдет торжественное возложение цветов по случаю 30-й годовщины независимости Украины, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Праздничная программа в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького называется «Цвета Украины». Она пройдет с 12.00 до 22.00. 30-летие Независимости Украины в парке отметят грандиозным концертом. Оркестры из Харькова и других городов Украины покажут свое мастерство на главной сцене.
В 14.00 в сквере имени А. Добродецкого (на пересечении улиц Новый Быт и имени А. Добродецкого) начнется конкурс рисунков на асфальте «Теплые объятия лета Украина».
С 16.00 до 18.00 в саду Литературного музея на улице Багалия, 6 пройдет уличная выставка «30 шагов к независимости по-харьковски». Это выставка о недавнем прошлом, которое уже успело стать историей, сообщили в музее. Старые фотографии расскажут о судьбоносном 1991-м, Оранжевой революции 2004 года, революции Достоинства. Фотографии мест, где харьковчане боролись, а затем отстаивали свою независимость, помогут проследить как менялся город и его жители за последние 30 лет.
На площади Свободы в 18.00 начнется хореографические-театрализованное зрелище по случаю Дня Независимости Украины.
А в 20.00 на площадке возле Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко пройдет праздничный концерт «Украина - это ты».
Также с 20.00 в сквере Стрелка вдоль Нетеченской набережной пройдут праздничные программы на воде.
Ранее РЕДПОСТ опубликовал программу мероприятий, куда сходить в Харькове на День города 23 августа.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Уже с самого утра в Харькове распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
влажность:
давление:
ветер: