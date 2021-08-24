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24.08.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 24 августа

День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. Время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 24 августа 2021 года

Овен (21 марта – 20 апреля)
День Овна переполнен эмоциями! Заплакать или засмеяться для него будет легко, а еще легче – и то и другое с интервалом в пять минут. Окружающим, даже самым близким людям, будет нелегко выдерживать беспокойное настроение Овна, тем более что свои бурные эмоции он способен обрушить на их головы в самый неподходящий момент. Впрочем, если Овен возьмет себя в руки, сильные эмоции могут стать его оружием, помогая преодолевать преграды и добиваться своего.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Тельцу необходимо быть внимательнее в делах, особенно финансовых: возможны ошибки. Не исключено, что Тельцу не будет хватать информации для решения каких-то вопросов. Чтобы его репутация и кошелек не пострадали, Тельцу не следует браться за то, что находится вне его компетенции: даже в простых делах он рискует зайти не в ту степь! Впрочем, этого не произойдет, если в спорных вопросах Телец не забудет посоветоваться с профессионалами.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецам не стоит принимать любые важные решения или делать ответственные шаги: они способны заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Вот почему даже если какая-то идея покажется Близнецам замечательной и требующей немедленного исполнения, им лучше пару дней подождать, помня о том, что звезды склоняют их к необдуманным поступкам. В остальном же день вполне хорош – Близнецы могут спокойно наслаждаться жизнью, оставив важные решения до лучших времен.

Рак (22 июня – 23 июля)
Раку придется проявить всю возможную твердость, чтобы окружающие не нагрузили его чем-нибудь. Возможно, начальству покажется, что на Рака можно взвалить еще одну обязанность или коллеги вдруг решат, что он должен делать работу за них. Или Рака привлекут к общественно-полезной деятельности; а может быть, Рак будет сам себя эксплуатировать и подгонять! Так или иначе, Раку стоит научиться говорить «нет» (в том числе и себе самому), заранее запасясь набором вежливых отказов.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев может испытать какой-нибудь соблазн. Есть вероятность того, что ему поступит привлекательное предложение или же он познакомится с симпатичным представителем противоположного пола. А может быть, Льву придется бороться с желанием сделать что-то запретное – к примеру, съесть лишнее пирожное, закурить или ответить «да». Так или иначе, звезды советуют Льву тщательно взвесить все «за» и «против» – от его сегодняшнего решения может не зависеть ничего. А может – очень даже многое.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Ситуация может потребовать от Девы проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о внештатной ситуации, об аврале в делах, об устройстве на работу, об экзамене или о чем-то еще – главное, что Деве придется доказывать окружающим или себе самому свою компетентность в каком-то вопросе. Звезды свидетельствуют о том, что Дева обладает нужным набором знаний и умений, чтобы не ударить в грязь лицом, так что задача вполне ей по силам.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Звезды дарят Весам гармонию в душе. Их внутренний барометр будет показывать «солнечно», и любые дела Весам будут удаваться легко. Этот настрой способен отражаться на всем, за что бы они ни взялись. Возможно, что какие-то вопросы, которые тяготили Весы, вдруг решатся сами собой. Кроме того, звезды предвещают им отличный день для того, чтобы наладить отношения с окружающими: при желании для Весов не составит труда сразить всех своим обаянием.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Залогом успеха для Скорпиона является осторожность. День не наделяет его ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих перехватит у Скорпиона инициативу, воспользуется его неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Скорпиону необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие попробуют его втянуть.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп обещает Стрельцу прекрасный день гармонии и любви! Он может сполна почувствовать это, даже если у него нет конкретных поводов для радости. Чья-то улыбка, взгляд, намек способны поднять Стрельца на вершины блаженства. Возможно также, что именно день подарит одинокому Стрельцу приятный романтический сюрприз или многообещающее знакомство. Если же у Стрельца есть любимый человек, этот день им просто необходимо провести вместе.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогу не стоит браться за новые проекты – есть шанс, что все пойдет наперекосяк. День подходит для того, чтобы посвятить его любимому человеку, друзьям, блаженному ничегонеделанию или простым радостям жизни, вроде шоппинга и расслабляющей ванны. А вот все, что касается работы и более-менее трудоемких дел, будет валиться у Козерога из рук и буксовать на самом неожиданном месте. Именно поэтому звезды советуют Козерогу заняться тем, что будет получаться у него лучше всего: просто жить и радоваться жизни.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей будет отличным оратором: для него не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь авантюрной идеей. Энтузиазм Водолея будет заразительным, и пусть он порой склонен преувеличивать, делать поспешные выводы и принимать желаемое за действительное – что ж? Идеи Водолея будут привлекательны именно своей фантастичностью. Ну а просчитать все на калькуляторе «от и до» можно и в какой-нибудь другой, более скучный день.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
В голову Рыб могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться у них с практичностью, благодаря чему воздушные замки Рыб могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену – вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут толпиться у Рыб в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.

Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз
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