24.08.2021 07:00

День Независимости Украины: события 24 августа

24 августа 1991 года наша страна провозгласила свою Независимость.

Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года был утвержден 1 декабря 1991-го всенародным голосованием и гласил следующее:

«Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года,



• продолжая тысячелетнюю традицию государствообразования в Украине,



• исходя из права нации на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими правовыми документами,



• осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины,



Верховный Совет УССР торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства – Украины.



Территория Украины является неделимой и неприкосновенной. Отныне на территории Украины вступают в силу исключительно Конституция и законы Украины.



Этот акт вступает в действие с момента его принятия».



В июне 1992 года Верховная Рада Украины постановила считать 24 августа Днем Независимости Украины и национальным праздником. До этого первый День Независимости праздновался 16 июля – в память о том, что в этот день 1990 года Верховный Совет Украинской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины.

Также в этот день...



В 79 году произошло извержение Везувия. Города Помпеи, Геркуланум и Стабии погребены под вулканическим пеплом.



1542 – испанский конкистадор Франсиско де Орельяна открыл устье Амазонки, назвав ее так, потому что на его экспедицию напали индейские женщины-воины.



1853 – американец Джордж Крам изобрел картофельные чипсы на курорте Саратога-Спрингс (США), работая шеф-поваром фешенебельного ресторана гостиницы Moon Lake Lodge. По легенде, одним из фирменных рецептов ресторана был «картофель фри». Однажды на ужине железнодорожный магнат Вандербильт вернул жареный картофель на кухню, пожаловавшись на то, что он «слишком толстый». Крам решил подшутить над магнатом, нарезал картофель буквально бумажной толщины и обжарил. Впрочем, блюдо понравилось магнату и его друзьям. Рецепт прозвали «Чипсы Саратога».



1899 – родился Хорхе Луис Борхес, аргентинский писатель и поэт («Алеф», «Творец», «Вымыслы», «Тайнопись»), «папа» постмодернизма в литературе.



1938 – появился термин «мыльная опера». Обозреватель американской газеты «Крисчен сенчури» написал о вошедших в США в моду в конце 30-х годов телесериалах в жанре «семейной мелодрамы»: «Эти пятнадцатиминутные трагедии ... я называю «мыльной оперой»... потому что без помощи мыла я бы не пролил ни одной слезы над ее персонажами».



1947 – родился Пауло Коэльо, бразильский писатель и поэт. Опубликовал в общей сложности 16 книг («Алхимик», «Одиннадцать минут», «На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала», «Вероника решает умереть»...).



1948 – родился Жан-Мишель Жарр, французский композитор, автор и постановщик грандиозных световых шоу.



1949 – вступил в силу договор о создании НАТО.



1958 – родился Стив Гуттенберг, американский актер, продюсер, сценарист и режиссер. Он стал известным в 1980-х годах, после серий главных ролей в голливудских фильмах, включая «Кокон», «Полицейская академия» и «Короткое замыкание».



1988 – родился Руперт Гринт, британский актер. Известен по роли Рона Уизли в фильмах о «Гарри Поттере».



1995 – выпущен Windows 95.



1995 – УПЦ канонизировала Преподобного Иоанна Затворника, Святогорского чудотворца.



2006 – Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы и перешел в разряд карликовых планет.



2006 – представители пяти православных церквей Украины прочитали первую совместную молитву в Софийском соборе.



Именины отмечают: Александр, Василий, Иван, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Сусанна, Федор.