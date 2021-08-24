24.08.2021 06:00

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 24 августа

День будет преимущественно облачный и лишь к вечеру небо очистится от облаков. Без существенных осадков.

Во вторник в Харькове ожидается погода без существенных осадков и с комфортными температурами благодаря влиянию поля повышенного давления и свежей воздушной массы из Скандинавии, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+20°C (ощущается как +18°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+27°C (ощущается как +30°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 32%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+21°C (ощущается как +29°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 24%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. Несмотря на то, что повысится активность Солнца, это не приведет к возникновению магнитных бурь. Весь день будут происходить только небольшие геомагнитные колебания.



Народные приметы. Если звёзды сильно мерцают на рассвете, то через пару дней будет дождливая погода.



Дождь во время восхода солнца предвещает ненастье в течении нескольких дней.



Если утром туман стелется над поверхностью водоемов, значит ожидается несколько погожих дней.



В народе этот день имеет разные названия: Болотные огни, Чудеса на болоте. Эти необычные названия связаны с народным поверьем, что 24 августа на болоте бывает слышен свист, песни, а никого нет.