24.08.2021 03:15

День города на площади Свободы в Харькове (фото)

23 августа во время празднования Дня города исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов вручил нагрудные знаки новым почетным гражданам Харькова.



Фото: Василий Голосный

В этом году церемония награждения была особенной, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт горсовета. Это связано с тем, что впервые звание было присвоено посмертно - бывшему Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу. Награду получили его сыновья - Кирилл Кернес и Даниил Привалов.

«Почетный харьковчанин - это человек, который своим трудом, знаниями и упорством в работе прославляет Харьков. Именно таким человеком, который любил Харьков и делал для него все возможное, а порой и невозможное, был Геннадий Адольфович. Он три раза становился мэром Харькова и сделал для него очень многое, но главное – он научил нас любить и гордиться Харьковом!» - отметил Игорь Терехов.

Всего в этом году высшее для харьковчан звание, учрежденное 133 года назад, было присвоено восьмерым жителям города. Почетными гражданами города Харькова стали:

1. Геннадий Кернес (посмертно) - Харьковский городской голова с 2010 по 2020 год, кандидат наук по государственному управлению; награжден орденом «За заслуги» III степени и орденом Святогробского Братства II степени.

2. Алла Бобейко - главный врач Городской клинической больницы №13; заслуженный врач Украины, награждена орденом княгини Ольги III степени.

3. Валентин Голик - председатель правления общественной организации «Харьковский клуб «Генерал»; генерал-майор, награжден рядом государственных, ведомственных наград и отличий.

4. Евгений Комаровский - врач высшей категории, кандидат медицинских наук, телеведущий, обладатель премии «Телетриумф».

5. Катиб Сафар оглы Мамедов - скульптор, педагог, профессор, народный художник Украины.

6. Алексей Настаченко - художественный руководитель театра «Мадригал», преподаватель Харьковской государственной академии культуры; заслуженный деятель искусств Украины.

7. Алексей Середа - начальник Государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус»; генерал-майор, награжден рядом наград и отличий.

8. Валерий Фадеев - заместитель председателя правления АО «ФЭД», лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

После церемонии награждения на пл. Свободы выступили украинские певицы MARUV и Настя Каменских.

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