23.08.2021 22:24

Как будет работать Харьковский метрополитен после концерта Дня города

По требованию Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области во избежание большого скопления людей и опасности столпотворения с 23:00 станции метро "Госпром" и "Университет" с 23:00 будут временно закрыты для обслуживания пассажиров.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-слуюбу КП "Харьковский метрополитен":

"Уважаемые харьковчане и гости города! По требованию полиции станций «Университет» и «Госпром» с 23:00 будут закрыты для обслуживания пассажиров", - говорится в сообщении Харьковского метрополитена.