Как будет работать Харьковский метрополитен после концерта Дня города

По требованию Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области во избежание большого скопления людей и опасности столпотворения с 23:00 станции метро "Госпром" и "Университет" с 23:00 будут временно закрыты для обслуживания пассажиров.
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Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Уже с самого утра в Харькове распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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