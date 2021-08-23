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23.08.2021  22:24   

Как будет работать Харьковский метрополитен после концерта Дня города

По требованию Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области во избежание большого скопления людей и опасности столпотворения с 23:00 станции метро "Госпром" и "Университет" с 23:00 будут временно закрыты для обслуживания пассажиров.

Как будет работать Харьковский метрополитен после концерта
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-слуюбу КП "Харьковский метрополитен":
 
"Уважаемые харьковчане и гости города! По требованию полиции станций «Университет» и «Госпром» с 23:00 будут закрыты для обслуживания пассажиров", - говорится в сообщении Харьковского метрополитена.
 
Тэги:  харьков, метро
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